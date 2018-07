Exames confirmam fratura do meia Montolivo, da Itália

LONDRES - Exames confirmaram na noite deste sábado que o meia titular da seleção italiana e do Milan, Riccardo Montolivo, quebrou a tíbia esquerda depois de uma disputa de bola no amistoso contra a Irlanda, em Londres, em que a Itália empatou por 0 a 0. Com a contusão, Montolivo não vira para a Copa do Mundo no Brasil.

O médico da Itália, Enrico Castellacci, confirmou a informação sobre a condição do meia do Milan. "A situação de Montolivo é a que suspeitávamos, uma tíbia quebrada. Não vi o raio X ainda para avaliar a extensão da fratura, mas para um osso quebrado podemos esperar uma cirurgia", declarou o médico.

O choque que provocou a fratura de Montolivo ocorreu no nono minuto de jogo no estádio do Fulham, o Craven Cottage, quando o zagueiro do Reading, Alex Pearce, fez falta no meia italiano. O jogador do Milan foi retirado de campo na maca.

O interessante no lance foi que Montolivo soube imediatamente que algo estava errado, quando apareceu dizendo "está quebrado", assim que colegas de time e a equipe médica se aproximaram enquanto ele ainda estava deitado no gramado do Craven Cottage. Ele foi levado em seguida para um hospital de Londres para fazer raio X na região da lesão.