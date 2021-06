Exames descartam fratura, mas Gabriel Sara passará por tratamento no São Paulo

Em momento difícil neste início de Brasileirão, o técnico Hernán Crespo recebeu uma boa notícia nesta quinta-feira. O meia Gabriel Sara não apresenta fratura no pé esquerdo, mas será acompanhado pelo departamento médico do São Paulo, que evitou apontar um prazo para o seu retorno.

"Gabriel Sara passou por exames e não teve diagnosticada fratura no pé esquerdo. Com grande inchaço no local, ele está em tratamento e dificilmente enfrenta o Ceará", informou o São Paulo, na noite desta quinta.

Leia Também Crespo iguala sequência negativa que causou demissão de Diniz

Sara sofreu uma pancada forte no pé em disputa de bola durante o jogo contra o Cuiabá, na noite de quarta. Sem condições de seguir na partida, ele foi substituído no segundo tempo. E deixou o gramado amparado, sem conseguir pisar normalmente com o pé esquerdo, o que levantou suspeitas de fratura. Os exames, contudo, descartaram essa possibilidade.

O meia é desfalque praticamente certo para o jogo de domingo, contra o Ceará, no Castelão, pela sétima rodada do Brasileirão. Crespo ainda não indicou quem será o substituto de Sara, que reforça, assim, o departamento médico do clube paulista.

Antes dele, já estavam entregues ao Reffis o zagueiro Miranda, o meia William e o atacante Luciano. Luan e Hernanes ainda estão fora, mas em situação mais avançada. Recuperada, a dupla faz a transição do departamento médico para a preparação física.