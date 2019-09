Exames descartam fratura no tornozelo do botafoguense Alex Santana

O Botafogo informou na tarde desta segunda-feira que exames realizados pelo meia Alex Santana não apontaram a existência de uma fratura no tornozelo esquerdo do jogador, que se lesionou durante o empate por 0 a 0 com o Ceará, no último sábado à noite, na Arena Castelão, em Fortaleza, pela rodada final do primeiro turno do Brasileirão.

O clube carioca informou que o jogador passou por um exame de raio X e um outro de ressonância magnética. E, com o resultado dos mesmos, ele seguirá fazendo tratamento conservador no departamento de fisioterapia do time.

Por causa da entorse sofrida no último sábado, Alex Santana precisou deixar o Castelão usando muletas e uma bota de proteção no pé. E, em processo de recuperação, o atleta é considerado dúvida para a partida diante do São Paulo, neste sábado, às 11 horas, no Engenhão, no Rio, palco do confronto que abrirá o segundo turno do Campeonato Brasileiro.

Artilheiro da equipe alvinegra no ano, com dez gols, depois de ter chegado ao clube em uma contratação que envolveu a ida de Rodrigo Lindoso para o Internacional, seu ex-time, o jogador se lesionou no início do segundo tempo da partida contra o Ceará e precisou ser substituído por Leonardo Valencia. E o empate fora de casa fez o Botafogo fechar a primeira metade da competição nacional em décimo lugar, com 27 pontos.

Para poder contar com uma boa presença de torcedores apoiando o time neste próximo sábado, o clube carioca anunciou nesta segunda-feira uma promoção de ingressos para os seus sócios-torcedores, que poderão adquirir bilhetes com preços que vão variar entre R$ 15 e R$ 60.

Depois deste confronto com o São Paulo, o time botafoguense vai encarar duas partidas fora de casa, diante de Bahia e Fortaleza, e só voltará a atuar no Rio no dia 6 de outubro, no clássico com o Fluminense, no Engenhão, válido pela 23ª rodada do Brasileirão.