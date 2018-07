Exames descartam lesão, mas Valdivia preocupa o Chile para a Copa

SANTIAGO - Valdivia, que está concentrado com a seleção chilena, teve uma contratura muscular e não treinou na tarde da última quarta-feira em Santiago. Os exames feitos nesta quinta não apontaram lesão, mas o meia do Palmeiras ainda se queixava de dores e virou motivo de preocupação no Chile para a Copa 2014.

O ídolo da equipe paulista é o sexto jogador a apresentar problemas físicos na preparação chilena. Parte da imprensa do país chegou a questionar se os treinos realizados atualmente pela seleção seriam os adequados. Entretanto, Valdivia tem sofrido constantemente com lesões desde que voltou ao Palmeiras em 2010.

Abaixo das expectativas da torcida, o meia jogou apenas 22 partidas em 2011, subindo para 27 em 2012, e descendo a apenas 19 em 2013. Os constantes problemas musculares levaram o clube a dar tratamento especial ao jogador com fortalecimento muscular e poupando Valdivia quando o calendário apertou e a sequência de jogos foi mais intensa.

O técnico Jorge Sampaoli disse, em entrevista coletiva, que o meia vinha bem até sentir as dores. A entrega da lista final com os 23 convocados acontece na próxima segunda-feira, mas o jogador tem até o dia 13 de junho, data da estreia do Chile, para se recuperar, caso esteja entre os escolhidos do treinador.

Os chilenos farão seu primeiro jogo na Copa contra a Austrália na Arena Pantanal, em Cuiabá. Depois enfrentam a atual campeã do mundo, Espanha, no dia 18 de junho no Maracanã. O jogo final do país na primeira fase acontece no dia 23, diante da Holanda, no Itaquerão, em São Paulo.