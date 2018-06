Exames descartam necessidade de cirurgia no joelho do volante santista Alison

Dois dias depois de ficar desolado no gramado do Morumbi ao sentir uma nova lesão no joelho direito, o volante Alison, do Santos, teve motivo para comemorar nesta terça-feira. Os exames realizados pelo jogador de 25 anos descartaram a necessidade de uma nova cirurgia no local.

Alison acusou dores no joelho ainda no primeiro tempo da derrota por 1 a 0 para o São Paulo, no domingo. Ele voltou para a etapa final e tentou seguir, mas logo sentou no gramado e cobriu a cabeça com a camisa, decepcionado, antes de pedir a substituição. Imediatamente após a partida, foi encaminhado a um hospital para as primeiras avaliações.

Mas os resultados dos exames foram animadores para Alison e o Santos. "Alison realizou exames de imagem. Após consulta com seu médico, não foi constatada a necessidade de intervenção cirúrgica. O atleta terá acompanhamento do departamento médico e será reavaliado nos próximos dias para o seu retorno às atividades", anunciou o clube.

O temor por uma lesão mais grave de Alison tinha justificativa, afinal, o volante já passou por quatro cirurgias neste mesmo joelho. Agora, por mais que não tenha nenhuma lesão mais grave, o jogador será desfalque por tempo indeterminado para o técnico Jair Ventura.