Exames médicos separam Alan Kardec do Palmeiras

SÃO PAULO - O Palmeiras deve anunciar no início da semana que vem a contratação do atacante Alan Kardec, do Benfica. O jogador, de 24 anos, chega ao Brasil neste final de semana para realizar exames médicos e, sendo aprovado, assina contrato de empréstimo por um ano com o time alviverde, que terá ainda a opção de compra do atleta após o término do vínculo.

O "namoro" entre Alan Kardec e Palmeiras começou no início do ano, quando o presidente Paulo Nobre visitou as dependências do Benfica e durante a conversa com os dirigentes do time português admitiu interesse no jogador, mas não chegou a fazer uma proposta oficial.

Alan Kardec surgiu como promessa no Vasco em 2007, mas não conseguiu se firmar no time carioca. Ele foi emprestado para o Inter e em seguida acabou negociado com o Benfica. Com pouco espaço no clube português, foi emprestado ao Santos e fez parte do time campeão paulista de 2012.

Com o provável acerto de Alan Kardec, quem deve deixar o clube é Kleber. O contrato do atacante acaba no dia 30 e o Palmeiras chegou a negociar sua renovação de empréstimo junto ao Porto, mas, com o iminente reforço a ser anunciado, deve desistir do negócio e apostar na nova contratação e no jovem Caio, garoto formado na base do clube.