Exames não acusam lesão em Igor Vinícius e trio treina normalmente no São Paulo

O lateral-direito Igor Vinícius deixou o campo do Morumbi com o olho roxo após uma trombada forte com jogador do Atlético-GO, no domingo. Nesta segunda-feira, o são-paulino foi submetido a diversos exames, que não acusaram nada de grave, para alívio da comissão técnica. As notícias boas não param para o técnico Hernán Crespo. O comandante viu Marquinhos trabalhar normalmente no campo e contou com o retorno de Miranda, Igor Gomes e Benítez, fora no fim de semana por suspensão.

O São Paulo tem semana de duelos com clubes mineiros no Morumbi e quer fazer valer o fator casa para se afastar de vez da ameaça de rebaixamento no Brasileirão. Quarta-feira faz jogo atrasado com o América e no sábado hospeda o líder Atlético.

A suspensão de Léo pelo terceiro cartão amarelo abre caminho para a volta de Miranda à defesa. Já as outras posições serão definidas apenas nesta terça-feira. A lateral direita ainda é o maior problema para Crespo.

Com a saída de Daniel Alves e a ausência de Orejuela, se recuperando de contusão, Igor Vinícius é a única opção da posição e vai passar por novos testes para saber de tem condições de entrar em campo. Ele passou por avaliação neurológica e oftálmica nesta segunda-feira com resultado animador, pois não foram acusadas lesões. O inchaço no local atingido ainda é o maior incômodo, pois dificulta a visão. Atacante, Galeano entrou improvisado no setor e está de sobreaviso.

As dores de cabeça maior em Crespo estão do meio para frente. Luan foi bem, assim como Rodrigo Nestor. E agora Igor Gomes e Benítez retornam. Na frente, há possibilidade de Calleri ganhar mais minutos após estreia animadora pela entrega no pouco tempo em campo.

Autor do segundo gol no Morumbi e substituído justamente por Calleri, Luciano não gostou de sair e é o grande rival do argentino pela vaga de centroavante, já que Crespo não acena com a possibilidade de usar dois homens de área juntos.