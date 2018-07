Exames não constatam lesão e lateral Danilo tem alta de hospital

O lateral-direito Danilo recebeu alta do Hospital de São João nesta quarta-feira, após ser encaminhado ao local de ambulância durante a partida do Porto contra o Basel, na noite de terça, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. O brasileiro sofreu uma forte pancada na cabeça e chegou a ficar desacordado em campo.

De acordo com o Porto, Danilo passou a noite em observação no hospital e realizou exames, que não detectaram qualquer problema físico. "Após um curto período de repouso, em casa, Danilo estará apto para retomar os treinos com o plantel em breve", anunciou o clube, em nota.

O lateral deixou o gramado do Estádio do Dragão já consciente, mas preocupou os médicos por causa do força da pancada sofrida. Aos 18 minutos de jogo, o goleiro Fabiano, da sua equipe, saiu do gol para fazer a defesa e acertou com o ombro o rosto de Danilo, que desmaiou em campo. Levado para o hospital, não viu sua equipe golear o Basel por 4 a 0 e conquistar vaga nas quartas de final.

Danilo vive grande fase no futebol português. Cobiçado por clubes como Real Madrid e Manchester United, o ex-jogador do Santos deverá ser o titular da seleção brasileira nos amistosos com França e Chile no fim do mês.