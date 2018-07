Excesso de atacantes pode deixar Gabriel Jesus fora do Paulistão

As 17 contratações feitas pelo Palmeiras dão ao time algumas vantagens, mas também desvantagens. Um dos problemas é a dificuldade em conseguir dar oportunidades aos jovens oriundos da categoria da base. Por isso, uma das maiores promessas dos últimos tempos do clube pode ficar de fora do Campeonato Paulista, embora o presidente Paulo Nobre e a maior parte dos torcedores queiram ver o garoto em ação. O técnico Oswaldo de Oliveira admitiu que a presença de Gabriel Jesus na lista dos 28 que disputarão o Estadual ainda não é garantida.

"Estamos avaliando. Eu até teria trazido ele antes, se não fosse a Copinha. Infelizmente, temos que respeitar o limite de inscrições, mas é um jogador que temos muita atenção e com certeza ele é muito jovem e, caso não seja aproveitado, terá oportunidades. Não estou descartando, mas é uma possibilidade", disse o treinador, que já inscreveu 18 jogadores para o Estadual e pode colocar mais 10 na lista até o dia 10 de fevereiro.

A negociação para renovar o contrato do garoto durou nove meses e, após muito diálogo, o clube acertou um novo acordo válido por cinco temporadas. O presidente Paulo Nobre gostaria de ver o garoto no time principal. Entretanto, o dirigente não deve interferir nas escolhas de Oswaldo e, caso o treinador resolva deixar o garoto de fora do estadual, Gabriel pode até voltar para as categorias de base.

A dificuldade em montar a lista não se limita apenas em Gabriel Jesus. "Muito difícil essa limitação e isso constrange. Se tivéssemos uma abertura, com certeza, eu poderia contar com os meninos da base. São muitos jogadores para pouco espaço. Vou esperar um pouquinho para ver que tipo de encaixe vamos fazer", explicou.

Gabriel Jesus disputa com mais cinco jogadores no ataque, casos de Cristaldo, Leandro Pereira, Maikon Leite, Dudu e Rafael Marques e todos serão inscritos. Kelvin, Mouche e Leandro, se recuperando de lesão, devem ficar fora do Paulistão.