Excesso de expulsões em 2015 no Corinthians deixa Tite preocupado

Além de recuperar a forma física e técnica do Corinthians, o técnico Tite também vai ter de esfriar a cabeça dos jogadores para o mata-mata da Copa Libertadores. O time já tem seis cartões vermelhos no ano - quatro na competição continental e dois no Campeonato Paulista. Isso significa um a menos do que no ano passado inteiro e o mesmo número de 2012 e 2013. E a equipe ainda tem todo o segundo semestre pela frente.

O treinador considera o dado preocupante. "Já conversamos sobre isso e vamos retomar esse assunto", disse Tite. O tema é importante para o treinador, que gosta sempre de repetir que o time recebeu o troféu de equipe mais disciplinada da Libertadores em 2012, exatamente no ano em que conquistou o torneio.

Tite não revelou se o atacante Emerson seria punido pela expulsão na partida contra o São Paulo, na última quarta-feira, no estádio do Morumbi. Segundo ele, o assunto seria resolvido internamente. O meia Renato Augusto revelou que Emerson pediu desculpas ao grupo.

A primeira providência de Tite para diminuir a pressão sobre o elenco foi dar o final de semana de folga para os atletas. Eles voltam aos treinos somente nesta segunda-feira.

Até Guerrero, que busca recuperar a forma física depois da dengue, também teve folga. O próximo jogo do Corinthians será apenas no dia 6 de maio contra o Guaraní, no Paraguai, pela rodada de ida das oitavas de final da Libertadores.