Excesso de faltas faz ex-presidente Lula deixar o Conselho do Corinthians

Luiz Inácio Lula da Silva deixou o Conselho Deliberativo do Corinthians. O ex-presidente da República e conselheiro vitalício do clube foi notificado pelo excesso de faltas não justificadas às reuniões do órgão e decidiu se desligar da função.

Lula enviou uma carta pedindo sua saída do conselho, já que nunca compareceu a nenhum encontro. Ele recebeu o título de conselheiro vitalício em 2003, das mãos de Alberto Dualib, presidente na época.

Além disso, Lula é amigo de Andrés Sanchez, ex-presidente do Corinthians, deputado federal pelo PT-SP e que embora não tenha cargo no clube, ainda exerce grande poder nos bastidores.

O ex-presidente da República foi fundamental na construção do Itaquerão, como o próprio Andrés Sanchez já disse algumas vezes, em entrevista coletiva.