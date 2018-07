Exceto a Alemanha, qual foi a maior decepção da Copa do Mundo até aqui?

Passado o primeiro mata-mata da Copa do Mundo da Rússia, a fase oitavas de final, apenas oito das 32 seleções que iniciaram o Mundial ainda estão vivas no torneio. E alguns times importantes no cenário do futebol já ficaram pelo caminho. Quais, então, são as maiores decepções que não estão entre as classificadas para as quartas de final?

Os atuais campeões mundiais estão fora dessa lista por motivos óbvios: eles caíram ainda na fase de grupos e, de quebra, terminaram como lanternas do seu grupo. Para você, sem eles, quem chegou à Rússia cercado das maiores expectativas de título e no fim ficou devendo?