EXCLUSIVO - O Rei está de pé

SÃO PAULO - Pelé aparece no pátio do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, em uma cadeira de rodas. Era a tarde de 15 de novembro de 2012. Emocionado, o Rei chora. Agradece ao apoio de todos, em especial do povo brasileiro. Terminava ali um longo período da primeira etapa de recuperação de uma cirurgia no quadril a que havia se submetido quase 45 dias antes. Depois de rápidas palavras, Pelé entrou em um carro e foi embora para sua casa na Praia de Pernambuco, no Guarujá, litoral paulista.

Era o início de dias intermináveis em sua residência e um longo processo de recuperação total dos movimentos da perna direita. Nesse tempo todo, o Rei se calou. Trocou sua agenda de inúmeros compromissos internacionais e também País afora pelo convívio dos familiares e muita fisioterapia sob os cuidados de sua filha Flavia Christina Kurtz, a quem reconheceu em 1994.

Até voltar a andar sem ajuda de aparelhos, apenas escorado por uma bengala preta, Pelé preferiu o silêncio. O Rei se calou. Não apareceu em nenhuma cerimônia de inauguração de estádios da Copa de 2014. Não esteve na noite de gala de entrega da chuteira de ouro a Lionel Messi, evento da Fifa que sempre contou com a participação de Pelé em Zurique. Não deu as caras no sorteio dos jogos da Copa das Confederações em São Paulo. E não foi mais ver o Santos jogar na sua segunda casa, a Vila Belmiro.

Nesse período de clausura de pouco mais de 45 dias, o Rei se dedicou à reflexão de sua vida, ao filho Joshua, de 16 anos, que treina no time de juniores do Santos, à revisão de alguns contratos publicitários e ainda encontrou inspiração para compor dez músicas, uma delas com o tema da Copa de 2014.

Na última segunda-feira, dia 18, Pelé resolveu quebrar o silêncio. Abriu as portas da sua residência no Guarujá para a reportagem do Estado e por duas horas falou, em tom emocionado, dos dias de recuperação da cirurgia, dos projetos para o futuro, da preocupação com a Copa de 2014, de seleção brasileira, Neymar. E da imensa alegria de voltar a andar sem sentir dor. O Rei está de pé.