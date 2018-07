Exibição de filme marca o primeiro teste da Allianz Parque

Na noite deste sábado, parte da torcida do Palmeiras pode reviver a emoção de vestir a camisa do time para ir ao estádio. Depois de quatro anos em obras, o local recebeu o primeiro evento-teste. Cerca de 3 mil convidados estiveram na Allianz Parque, em São Paulo, para a exibição do documentário "12 de junho de 93 - o dia da paixão palmeirense", que narra o título do Estadual daquele ano.

O evento foi o primeiro de uma série que a construtora WTorre, responsável pela reforma do estádio, pretende realizar até a inauguração, prevista para novembro, com o jogo entre Palmeiras e Atlético Mineiro, pelo Campeonato Brasileiro. A arena está em fase de acabamento interno, como nos vestiários e áreas VIP.

Os convidados se sentaram em locais marcados no setor atrás de um dos gols. Um telão foi colocado próximo ao local para a exibição do filme. Cada presente ao evento pode retirar um balde de pipoca e copos de refrigerante comemorativos.

"O estádio está muito bonito e espero que o time do Palmeiras evolua e esteja estão bom quanto o local", disse o ministro do Esporte Aldo Rebelo, torcedor do clube e um dos presentes ao evento. O presidente do Palmeiras, Paulo Nobre, também foi ao evento, mas não quis conversar com os jornalistas e nem participou dos discursos da abertura oficial.

A recepção do evento foi conduzida pelo jornalista Mauro Beting, que dirigiu o documentário, e pelo dono da construtora, Walter Torre. "Queremos em breve devolver esse estádio para vocês, palmeirenses", disse o empresário.

Antes do filme, o estádio testou o sistema de iluminação e o sistema de telões mostrou imagens do andamento da obra. A torcida presente entrou em êxtase com o acender das luzes e cantou o hino do clube. Alguns chegaram até a se emocionar.