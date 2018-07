Expectativa por Lucas Silva causa tumulto no aeroporto de Madri

O novo reforço do Real Madrid chegou neste domingo à capital espanhola e causou tumulto no aeroporto de Barajas. O volante Lucas Silva, ex-Cruzeiro, atraiu dezenas de jornalistas e fãs e precisou ser escoltado para conseguir se dirigir do portão de embarque à saída. Nesta segunda-feira o jogador de 21 anos será apresentado pelo clube e já fica à disposição do técnico Carlo Ancelotti.

Segundo o jornal espanhol As, durante a escolta a Lucas Silva a polícia chegou até mesmo a agredir alguns cinegrafistas e fotógrafos que tentavam se aproximar. Outro jornal espanhol, o Marca, definiu o desembarque de Lucas como "impressionante" pela grande presença de policiais e de jornalistas. Em meio ao tumulto, o reforço disse estar satisfeito com a transferência. "Estou muito feliz, estou realizando um sonho", afirmou. No último sábado, antes de embarcar, o volante visitou ex-colegas de time na Toca da Raposa para se despedir.

A apresentação de Lucas Silva será nesta segunda-feira às 10h (horário de Brasília), no estádio Santiago Bernabéu. De acordo com a imprensa espanhola, o jogador de 21 anos custou R$ 40,5 milhões ao clube merengue e vai assinar um contrato válido até 2020. Antes do evento, o volante ainda passará por exames médicos pela manhã.

No Real Madrid o brasileiro vai usar a camisa número 16 e se juntar a craques como Cristiano Ronaldo, Benzema e Kroos. Lucas se destacou em 2014, quando foi titular do técnico Marcelo Oliveira na conquista do bicampeonato nacional.