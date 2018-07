Expediente diário alavanca a seleção brasileira sob o comando de Tite

As atribuições da comissão técnica da seleção brasileira ao longo do ano são, na maior parte do tempo, na sede da CBF, no Rio, bem longe dos gramados. Quando não estão com o elenco, Tite e seus auxiliares se concentram em reuniões de análise de planilhas, estatísticas e vídeos. Essa rotina, inclusive, é apontada como uma das bases do sucesso da equipe, já classificada para a Copa de 2018.

Entre o último jogo pelas Eliminatórias, terça-feira, contra o Paraguai, até a próxima convocação, para amistosos em junho, a comissão técnica da seleção vai cumprir o mesmo expediente diário a partir das 9h na sede da CBF. A comissão passa o dia analisando atletas que estão sendo observados por Tite e também os adversários.

O grupo liderado pelo treinador é de dedicação exclusiva à seleção. Esse regime é novo e foi instituído após a chegada de Tite e do coordenador de seleções, Edu Gaspar. “Conseguimos criar uma dinâmica de trabalho muito legal, com responsabilidades, como qualquer outro funcionário. Todos os dias despachamos da CBF e temos um trabalho minucioso de observação” explica Gaspar.

Também compõem a comissão os auxiliares Cleber Xavier e Matheus Bachi, filho do treinador, e o preparador Fábio Mahseredjian. Todos trabalharam com Tite no Corinthians, assim como o assistente técnico Sylvinho, que mora na Itália. O outro integrante é o preparador de goleiros Taffarel, que saiu do Galatasaray, da Turquia, e trabalha exclusivamente na seleção.

A CBF possui planilhas com os minutos que os jogadores ficam em campo em seus clubes, os intervalos entre uma partida e outra, cargas de treino e suplementação nutricional. Parte do trabalho inclui viagens para conversar com os atletas. “O Taffarel viu meus treinos na Roma e notou que eu precisava melhorar o trabalho com os pés”, conta o goleiro Alisson.

A comissão técnica da seleção também tem buscado se aproximar dos clubes para trocar informações sobre os jogadores. Cada equipe que cede atleta à seleção recebe após a volta do jogador um e-mail com detalhes como carga de treinos, minutos em campo, distância percorrida, porcentual de gordura, tempo gasto em viagem e mudanças de fuso horário.

“Fazemos isso para que eles entendam que somos parceiros e não apenas queremos tirar o jogador dos clubes”, conta Edu Gaspar.