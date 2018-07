Lindoso dá conselhos no Botafogo sobre 'como é jogar a Série A'

Campeão da Série B do Campeonato Brasileiro no ano passado, o Botafogo está de volta e vai jogar a Série A em 2016. O clube, que venceu o torneio em 1995, parece estar desacostumado com a elite. Nesta segunda-feira, o volante Rodrigo Lindoso, contratado junto ao Madureira durante o ano passado, contou que já foi questionado sobre um colega sobre "como é jogar a Série A".

"Estava conversando com o Leandrinho, um jovem que veio da base, que me perguntou sobre como é jogar a Série A. Parece fácil, mas com um erro você pode ser punido. Espero ter uma boa sequência e fazer uma grande competição", comentou Lindoso, em entrevista coletiva nesta segunda.

O volante tem 26 anos e já passou por todas as divisões do futebol brasileiro. Jogou a Série D de 2010 com o Madureira, a Série A de 2011 com o Fluminense, a Série C com o Madureira em 2012, 2013 e 2014, e finalmente a Série B com o Botafogo no ano passado. Contratado em julho, teve uma chance no time titular no fim de setembro e não mais saiu.

"Comentei isso quando cheguei ano passado. Sempre respeitei bastante a opinião do Ricardo Gomes, procurei fazer o meu trabalho e a minha oportunidade chegou. Graças a Deus não deixei mais a equipe, soube aproveitar. O jogador nunca pode chegar de uma forma e continuar na mesma. Creio que melhorei e por isso continuei no clube", opinou o volante, que teve o contrato renovado.