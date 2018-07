Experiente, atacante Nunes está ansioso para estrear pela Portuguesa na Série C Dona do pior ataque do Grupo B do Campeonato Brasileiro da Série C ao lado do Macaé, ambos com sete gols em oito jogos, a Portuguesa deposita todas as suas fichas no recém-contratado Nunes para melhorar o rendimento do setor ofensivo nos próximos jogos. O experiente atacante, porém, ainda precisa ter sua documentação regularizada.