Experiente Jadson acerta com o Vitória e será o camisa 10 da equipe na Série C

Jadson pediu dispensa dos últimos jogos do Avaí na Série B em 2021 por problemas particulares e o clube já imaginava que o meia de 38 anos anunciaria a aposentadoria. Mas, nesta sexta-feira, o experiente jogador foi anunciado como novo camisa 10 do Vitória e pode dar adeus aos gramados jogando na Série C.

O clube baiano usou as conquistas do ídolo corintiano para anunciar o acordo. Jadson vai disputar o Campeonato Baiano e tentar recolocar a equipe na Série B, após rebaixamento na atual temporada, uma das piores do clube, que não garantiu nem vaga na Copa do Nordeste.

"Jadson é do Leão. O camisa 10 é o mais novo contratado do rubro-negro para a temporada. No currículo, Jadson ostenta mais de 20 títulos, incluindo os brasileiros de 2015 e 2017 pelo Corinthians, a Copa Sul-Americana de 2012 pelo São Paulo e de 2021 pelo Athletico PR", anunciou o Vitória.

E o clube seguiu listando os feitos do jogador. "Ganhou a Copa das Confederações em 2013 com a seleção brasileira e marcou o gol do único título europeu do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, na final da Copa da UEFA 2008/09 contra o Werder Bremen, em Istambul. Assim como jogou pelo Tianjin Quanjian, da China."

Revelado pelo Athletico-PR, Jadson jogou muitos anos na Ucrânia, antes de retornar ao São Paulo. Em 2014 foi para o Corinthians, onde brilhou no País. Saiu em 2019 para nova aventura no clube paranaense e passou pelo Avaí.

Além de Jadson, o Vitória anunciou a contratação de outro jogador que passou pelo Corinthians: Luidy, que estava no Confiança. Diferentemente de Jadson, porém, o atacante nem jogou em sua passagem de três anos pelo clube paulista.