Experiente Renato Abreu é oficializado como reforço do Santos

SANTOS - Depois de ter sido submetido a exames médicos na última segunda-feira no Hcor, em São Paulo, o meia Renato Abreu foi oficializado, no início da tarde desta terça, como novo reforço do Santos para esta temporada. O veterano jogador de 35 anos de idade assinou contrato para defender a equipe santista até dezembro.

Sem jogar desde junho, quando rescindiu o seu contrato com o Flamengo, o meio-campista deverá precisar de pelo menos duas semanas de treinamentos físicos em tempo integral para readquirir a forma e depois ficar à disposição do técnico Claudinei Oliveira.

Ao oficializar a contratação do reforço, o Santos destacou, por meio de seu site oficial, a versatilidade de Renato Abreu, que na sua carreira também já atuou como volante e lateral-esquerdo, assim como enfatizou que o jogador colecionou títulos e passagens vitoriosas por grandes clubes brasileiros, como o próprio Flamengo e o Corinthians.

Nascido em São Paulo, o meia iniciou a sua carreira no Marcílio Dias (SC), em 1998, antes de passar por Joinville, União Barbarense e Guarani, para em seguida se transferir para o Corinthians em 2001. Ele defendeu a equipe corintiana em quatro temporadas e conquistou quatro títulos: dois do Paulistão, em 2001 e 2003, um da Copa do Brasil, em 2002, mesmo ano em que ergueu a taça do Torneio Rio-São Paulo. Já pelo Flamengo, ele se sagrou campeão da Copa do Brasil em 2006 e do Campeonato Carioca em 2007 e 2011.

O Santos também deverá oficializar nesta terça-feira a contratação do atacante Everton Costa, do Coritiba, que também foi submetido a exames médicos no Hcor na última segunda para poder assinar contrato. E, diferentemente de Renato Abreu, já deve ficar à disposição de Claudinei Oliveira, pois vinha treinando normalmente na equipe paranaense.