Experientes meias revelam que indicaram novo técnico na Portuguesa

Escolhido pela diretoria da Portuguesa para substituir Estevam Soares, o técnico Mauro Fernandes foi indicado por dois dos principais atletas do atual elenco: os meio-campistas Marcelinho Paraíba e Leandro Domingues. Ambos assumiram a sugestão nesta quarta-feira.

A história de Mauro Fernandes com Marcelinho Paraíba já é antiga. Foi ele o treinador que deu a primeira chance ao meia, quando comandava o Campinense-PB no início dos anos 1990. O meia Leandro Domingues, atual camisa 10, também trabalhou com o treinador, em 2006, no Vitória, clube que juntos levaram ao acesso à Série B do Campeonato Brasileiro.

Mas a realidade é diferente no Brasileiro da Série D. Lanterna do Grupo A13, a Portuguesa buscará a recuperação no returno, que começa nesta sexta-feira, às 19 horas, quando receberá o Villa Nova no estádio do Canindé, em São Paulo, pela quarta rodada. No momento, soma três pontos.

Após estrear com vitória por 1 a 0 em casa sobre a Desportiva-ES, a Portuguesa foi derrotada pelo Bangu na segunda rodada, fora de casa, por 1 a 0. Foi aí que Mauro Fernandes assumiu a equipe. A estreia do treinador aconteceu no último domingo na derrota por 2 a 1 para o Villa Nova-MG, em Nova Lima (MG).