Explosão em arquibancada no dérbi de Turim deixa feridos

O Torino derrotou a Juventus por 2 a 1 neste domingo, pelo Campeonato Italiano, e voltou a vencer o clássico de Turim depois de 20 anos de jejum, mas nem tudo foi festa para o clube. Durante a partida, uma bomba arremessada nas arquibancadas do Estádio Olímpico deixou dez torcedores da equipe grená feridos.

A informações da imprensa italiana dão conta de que a bomba foi lançada por uma torcida organizada da Juventus. A ação teria sido provocada pelo comportamento dos rivais antes da partida. Alguns torcedores do Torino receberam de forma hostil o ônibus que levava os jogadores da Juventus, que chegou a ter uma janela quebrada.

Dos dez torcedores feridos, oito estariam fora de perigo e pelo menos um apresentaria quadro mais grave. Os fãs do Torino receberam os primeiros tratamentos ainda no estádio, no decorrer da partida, e foram encaminhados na sequência para um hospital nas cercanias do local.