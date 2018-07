Exposição em São Paulo relembra músicas históricas das Copas do Mundo

SÃO PAULO - Os torcedores brasileiros terão a oportunidade a partir desta sexta-feira de relembrar as principais músicas ligadas às Copas do Mundo. A exposição multimídia "Música de Chuteiras" ocorrerá no Sesc Pompeia, em São Paulo, e vai durar até o dia 13 de julho, data da final do Mundial 2014.

A coleção foi montada a partir do acervo de dois grandes colecionadores de músicas de futebol do Brasil: o radialista gaúcho Beto Xavier e o colecionar piauiense Francisco Antônio Neto, além do jornalista Marcelo Duarte.

"Sempre que um país recebe a Copa do Mundo, as cidades-sede preparam atrações culturais para entreter os turistas nos dias em que não há jogos. Usar as músicas foi a maneira original que encontrei para contar a história", disse Duarte, que começou a coleção em 1984, quando se pai lhe deu os LPs das conquistas brasileiras de 1958, 1962 e 1970.

A música que embalou a conquista do primeiro título mundial do Brasil, na Suécia, em 1958, serviu como apito inicial de um novo jeito de torcer. Futebol e música entraram em campo e a bola passou a inspirar cantores e compositores, que dedicaram notas e versos para exaltar nossas conquistas e levantar a torcida brasileira.

A primeira música dedicada à seleção brasileira é de 1938, quandoCarmen Miranda fez uma homenagem aos torcedores brasileiros que sonhavam em ir à Copa da França. Em 1950, as músicas chegaram definitivamente aos estádios. Durante a goleada do Brasil por 6 a 1 sobre Espanha, por exemplo, os torcedores presentas às arquibancadas do Maracanã começou a cantar "Touradas em Madri", de Braguinha.

A exposição Música de Chuteiras conta com quatro mesas interativas, quatro cabines - sendo duas delas interativas -, e duas instalações sonoras. O visitante pode escutar depoimentos de compositores e intérpretes, selecionar e construir as próprias músicas, além de conhecer suas letras e histórias e narrar gols marcantes das Copas do Mundo conquistadas pelo Brasil.

HINOS

A exposição também apresenta a história dos hinos nacionais dos 32 países classificados para disputar a Copa do Mundo deste ano no Brasil. O visitante poderá, a partir de sua escolha, conhecer o significado da letra e o retrospecto de todas as seleções nas 19 Copas anteriores - número de participações, número de jogos, vitórias, empates e derrotas.

SERVIÇO

Exposição "Música de Chuteiras", na Rua Central, no Hall do Teatro e no Conjunto Esportivo do Sesc Pompeia.

Período: De 16 de maio a 13 de julho 2014, terça a sábado, das 10h às 21h, domingos e feriados, das 10h às 19h.

Abertura para convidados: 15 de maio de 2014, às 20h.

Classificação indicativa: Livre.

Telefone para informações: (11) 3871-7700.