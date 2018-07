Exposição mostra relação do Fluminense com Rolling Stones

A fama de pé-frio de Mick Jagger se alastrou pelo mundo na Copa do Mundo de 2010, quando torcia para os Estados Unidos na derrota para Gana, mas isso não parece assustar o Fluminense. Na exposição "Flu Stones", o time carioca desmistifica a "maldição" do vocalista dos Rolling Stones e mostra uma relação estreita com o grupo inglês.

Em 1984, Jagger viu o Fluminense conquistar o Campeonato Carioca sobre o Flamengo. Além disso, o salão nobre das Laranjeiras foi usado pela banda como cassino no cenário do vídeoclipe 'Luck in Love' naquele ano. Os outros membros dos Rolling Stones também têm histórias para contar. Em 1974, o guitarrista Mick Taylor andou pelo Brasil com a camisa do Fluminense, Ron Wood vestiu o uniforme do Tricolor no material de divulgação da turnê do álbum "Black and Blue", em 1976, e Charlie Watts comprou a camisa da equipe dias após assistir a um Fla-Flu.

"O Fluminense chegou ao coração da maior banda de rock do mundo. Ninguém convence Mick Jagger e companhia se não for algo que realmente os deixe inspirados. São várias passagens que ligam os Stones ao Flu e poderemos mostrar isso na exposição", conta o curador Heitor D’Alincourt, responsável pelo projeto "Flu-Memória".

Essas e outras histórias podem ser conferidas na Sala de Troféus do Fluminense a partir desta quinta-feira e durante todo o mês de março. O evento promete esquentar o clima para o show dos Rolling Stones no Maracanã, marcado para o dia 20 de fevereiro. A exposição está aberta de terça a sexta, das 9h às 17h; sábado, das 9h às 15h; e domingo, das 9h às 13h. O ingresso para quem não é sócio do Fluminense custa R$ 15.