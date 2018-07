Expressinho foi importante na formação de Ceni, diz Zetti

O ex-goleiro Zetti conhece bem a situação vivida pelos reservas Denis e Renan Ribeiro. Sua perspectiva, no entanto, é outra. Antes de Rogério Ceni assumir o gol do São Paulo em 1996, Zetti era o titular. Foram seis anos até que o veterano se transferisse para o Santos e Rogério assumisse o posto de titular.

O ex-goleiro afirma que existe uma diferença fundamental entre a trajetória de Rogério e o momento atual dos herdeiros: o Expressinho do São Paulo. Esse era o nome do time B do São Paulo que disputou e conquistou vários títulos, entre eles, o título da Conmebol em 1994. “O Rogério foi sendo lapidado em vários momentos importantes”, diz Zetti.

O problema da sucessão também esteve presente em outros momentos da história do São Paulo. O ex-goleiro Waldir Peres explica que o São Paulo teve dificuldades para encontrar um substituto quando ele próprio parou em 1984. Depois de várias tentativas, só Gilmar Rinaldi, hoje coordenador de seleções da CBF, conseguiu se firmar.

Ao comentar a transição atual, Zetti afirma que o titular não pode se preocupar em ser melhor que o Rogério. Para ele, querer bater faltas ou cobrar pênaltis, na tentativa de imitar Ceni, que tem 131 gols na carreira, pode ser um erro. As comparações não fazem bem, em sua opinião. O ex-goleiro também acredita que o desempenho de qualquer goleiro está ligado ao do time. “Um goleiro depende da equipe. Se o time está bem, o goleiro tem mais chances de obter sucesso”, diz o bicampeão mundial de clubes (92 e 93) e campeão mundial (94).

Outro segredo para superar um grande nome são as conquistas. “Um ídolo é feito de títulos”, avalia. “Tivemos o Waldir, Gilmar, eu e o Rogério, cada um com suas características, mas com algo em comum: os títulos conquistados”, diz o ex-goleiro, hoje com 50 anos.