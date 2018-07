Martino não poderá comandar Argentina contra a Jamaica

Expulso pelo árbitro Sandro Meira Ricci ainda no primeiro tempo do clássico contra o Uruguai, terça-feira, em La Serena, o técnico Tata Martino não vai poder comandar a Argentina na última partida da primeira fase da Copa América, sábado, contra a Jamaica, em Viña del Mar, também no Chile.

De acordo com a Conmebol, Martino foi expulso por "protestar de forma acintosa" e entrar por vários metros dentro de campo de jogo. O treinador recebeu um jogo de suspensão automática.

Em nota, a Associação de Futebol da Argentina (AFA) lembrou que Martino não poderá entrar no vestiário nem na área técnica do estádio de Viña del Mar. O treinador também não pode fazer nenhum tipo de comunicação com integrantes da comissão técnica ou jogadores a partir do momento em que eles entrarem no estádio.