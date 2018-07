Expulso em jogo da Copa do Brasil, Kleina é absolvido pelo STJD

SÃO PAULO - O técnico Gilson Kleina foi absolvido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por sua expulsão diante do Atlético-PR, ainda pela Copa do Brasil, em julgamento ocorrido nesta quarta-feira. Por isso, ele está livre para comandar do banco o Palmeiras diante do Sport, no sábado, no Pacaembu, pela 24.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Kleina foi expulso no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Atlético-PR, no dia 28 de agosto - derrota por 3 a 0. O árbitro da partida, Ricardo Marques Ribeiro, relatou na súmula que o treinador havia contestado "de forma veemente as decisões da arbitragem, gesticulando e batendo palmas de forma irônica", mas o tribunal entendeu que isso não era o suficiente para puni-lo.

O próprio Gilson Kleina admitiu a preocupação com o julgamento por ser reincidente. Ele já havia sido expulso diante do próprio Sport, no primeiro turno da Série B, no dia 8 de junho. Na ocasião, também foi julgado e acabou suspenso por uma partida.

Seu preparador físico, Fabiano Xhá, também foi julgado nesta quarta. Ele utilizou um radinho para se comunicar com Kleina após a expulsão diante do Atlético-PR, o que a CBF não permite. O preparador acabou condenado, mas sua pena foi convertida em advertência. Com isso, também está liberado para ficar no banco contra o Sport, no sábado.