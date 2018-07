Expulso, Michael terá 'conversa séria' no Fluminense Após a derrota por 2 a 0 sofrida para o Atlético Mineiro na última quarta-feira, os jogadores do Fluminense que iniciaram a partida tiveram folga nesta quinta-feira. O jovem atacante Michael, expulso em menos de dois minutos depois que tinha entrado em campo, foi o único dos atletas que jogaram a participar dos treinamentos. Kennedy, que também entrou no decorrer do confronto, teve de resolver problemas pessoais e foi poupado das atividades.