Expulso pela 14.ª vez no São Paulo, Luis Fabiano nega agressão

Pela 14ª vez na carreira no Tricolor, Luis Fabiano foi expulso de campo e prejudicou o São Paulo. Nesta terça-feira, aos 32 minutos do primeiro tempo da partida entre São Paulo e Huachipato, pela Copa Sul-Americana, ele agrediu Francisco Arrué sem bola e tomou cartão vermelho direto. "Alguém viu alguma coisa da tevê? Foi alguma coisa de agressão?", disse o atacante para a Fox Sports, com os braços abertos, descendo para o vestiário rapidamente.

O jogador já tinha se envolvido em polêmica na última partida do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, diante do Fluminense. Na ocasião, o técnico Milton Cruz revelou que ficou com receio de ver o jogador ser expulso após uma falta em cima de Carlinhos. "Vi que ele estava no meio, pedi para sair de lá", disse o substituto de Muricy Ramalho.

No lance que ocasionou a expulsão, Luis Fabiano correu para o ataque junto com Arrué, os dois se chocaram, então o são-paulino colocou a mão esquerda no ombro do adversário, tentando puxá-lo para trás, e o braço direito atingiu o rosto do chileno, de raspão. O jogador caiu no gramado, exagerando um pouco na cena, e o árbitro uruguaio Christian Ferreyra já mostrou logo o vermelho.

A punição veio justamente na primeira partida que Luis Fabiano era titular após um longo tempo longe dos gramados por causa de lesão. Tanto que o jogador já vinha cobrando publicamente que queria ser titular. Agora, não poderá participar do jogo de volta contra o Huachipato, dia 15, no Chile, pela Copa Sul-Americana.