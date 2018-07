Expulsões de reservas aumentam pressão sobre Valdivia

Depois das expulsões dos reservas Bruno César e Allione na derrota de sábado para o Internacional, por 3 a 1, no Beira-Rio, o Palmeiras vai apostar todas as suas fichas na recuperação do titular Valdivia para a partida contra o Atlético-PR, no domingo. O chileno sofreu um edema muscular na coxa esquerda no amistoso entre Chile e Venezuela na semana passada e deverá fazer tratamento intensivo ao longo da semana.

Depois de atuar no sacrifício na derrota para o Coritiba por 2 a 0, Valdivia foi poupado contra o Internacional. "Ele ainda está entregue ao departamento médico, não temos uma posição, mas espero que se recupere. É um jogador de grande qualidade", afirmou o técnico Dorival Junior, após a quinta derrota consecutiva.

O principal jogador palmeirense fez falta no jogo de sábado. Embora o treinador tenha conseguido montar um forte sistema defensivo, baseado na escalação de Gabriel Dias como volante à frente da zaga, o time teve problemas na criação. Allione não acompanhou a boa atuação de Wesley e Bruno César pouco produziu. Tanto Allione como Bruno César acabaram levando cartão vermelho.

Caso Valdivia não jogue, as opções de Dorival são restritas para o jogo decisivo. Ele poderá optar por colocar Mazinho, Felipe Menezes ou escalar outro atacante ao lado de Henrique, como Cristaldo, Mouche e Diogo. O Palmeiras depende apenas de sua forças para escapar do rebaixamento, pois tem um ponto de vantagem sobre o Vitória (39 a 38). Para se salvar, basta vencer o Atlético-PR no próximo domingo. Em caso de empate ou derrota, dependerá do resultado da partida entre Vitória e Santos, na Bahia.