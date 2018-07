Expulsões desafiam Cuca para escalar o Palmeiras na próxima segunda

O técnico Cuca, do Palmeiras, vai começar a semana de trabalho com dois problemas para o jogo seguinte do time pelo Campeonato Brasileiro. As expulsões de Luan e Willian no empate por 1 a 1 com o Atlético-MG, no último sábado, em Belo Horizonte, forçam o treinador a ter de mudar a escalação para a partida com o Coritiba, na próxima segunda-feira, no Pacaembu.

A equipe recebeu dois cartões vermelhos, um em cada tempo. O zagueiro Luan deixou o campo após cometer pênalti e o atacante Willian, acabou expulso por ter agredido Valdivia. Para recompor as perdas, Cuca apostou nas entradas de Juninho na defesa e de Dudu no setor ofesnsivo. Os dois largam como favoritos para ocuparem as vagas dos dois, que terão de cumprir suspensão.

O trabalho de montagem da equipe para enfrentar o Coritiba começa apenas na tarde desta terça-feira, quando o elenco se reapresenta. O time ganhou domingo e a segunda-feira de folga. A partida será no Pacaembu pois o Allianz Parque vai receber a montagem de palco para um festival musical, além de passar pelo procedimento de troca do gramado.