Ezequiel, do Cruzeiro, revela que fará cirurgia no fim do ano

Em uma temporada conturbada no Cruzeiro, com seguidas lesões, o lateral Ezequiel revelou nesta quinta-feira que fará uma cirurgia no fim do ano. Ele fará operação para corrigir uma hérnia inguinal, o que vem causando as dores no púbis do jogador nos últimos meses.

+ Cruzeiro destaca 'responsabilidade' de terminar bem o Brasileirão

"Já me sinto bem melhor, mas provavelmente terei de fazer um procedimento cirúrgico no fim do ano. Vai ser uma coisa simples", afirmou o jogador, em entrevista coletiva. A operação deve corrigir de vez o problema porque a lesão ainda incomoda um pouco o jogador.

Foi por causa da contusão que Ezequiel perdeu a maior parte da primeira metade do ano. Sem Ezequiel na maioria dos jogos, o técnico Mano Menezes se acostumou a improvisar na lateral direita o volante argentino Lucas Romero.

Mas, no segundo semestre, o lateral titular vem acumulando boas sequências de jogos, tanto no Brasileirão quanto na Copa do Brasil, da qual o time mineiro saiu com o troféu. E deve ser titular contra a Ponte Preta, neste sábado, no Mineirão, em jogo antecipado da 28ª rodada do Brasileirão.

"Espero não ter mais a sequência interrompida mais. Das últimas 13 partidas, eu joguei 11. Estou numa sequência muito boa agora", comemorou Ezequiel.