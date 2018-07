Ezequiel é relacionado e pode reforçar o Cruzeiro contra o Atlético-PR

Com nove desfalques confirmados, o técnico Mano Menezes ganhou nesta terça-feira o possível reforço do lateral-direito Ezequiel para o duelo desta quarta, entre Cruzeiro e Atlético Paranaense, às 21h45, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Titular da posição, Ezequiel foi desfalque na boa vitória sobre o Palmeiras por 3 a 1, no último domingo, devido a uma lesão no púbis. Mas, após treinar na segunda e nesta terça-feira, ele foi relacionado pelo técnico.

Sem ritmo de jogo, contudo, Ezequiel não está confirmado como titular. Ainda assim, devido ao elevado número de desfalques, o lateral poderá atuar no sacrifício, o que permitiria ao argentino Lucas Romero jogar no meio-campo.

Além das ausências de Robinho, Rafinha, Manoel, Raniel, Judivan, Arrascaeta e Dedé, o Cruzeiro também não contará nesta quarta-feira com Hudson, que sofreu uma lesão muscular e deve ficar afastado por até seis semanas, e com Ariel Cabral, suspenso. Se Ezequiel atuar na lateral, Lucas Romero poderia formar o meio-campo ao lado de Henrique, Lucas Silva e Thiago Neves.

Confira a lista de jogadores relacionados no Cruzeiro:

Goleiros: Fábio, Lucão e Rafael.

Laterais: Ezequiel, Bryan, Diogo Barbosa e Fabrício.

Zagueiros: Arthur, Léo e Murilo.

Meio-campistas: Élber, Henrique, Lucas Romero, Lucas Silva, Nonoca e Thiago Neves.

Atacantes: Alisson, Rafael Marques, Rafael Sóbis, Ramón Ábila e Sassá.