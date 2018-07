Ezequiel faz treino físico, mas continua como desfalque no Cruzeiro

Depois da grande vitória sobre o Palmeiras, no domingo, o Cruzeiro não perdeu tempo e já voltou aos trabalhos nesta segunda-feira. Os reservas foram a campo pela manhã para um trabalho técnico, enquanto os titulares fizeram treino regenerativo na reapresentação do time na Toca da Raposa II.

Na atividade que só contou com os reservas esteve o lateral-direito Ezequiel. Titular da posição, ele fez treino físico com os demais que não entraram em campo no domingo. Ezequiel se recupera de uma lesão no púbis e ainda não tem prazo certo para voltar. Assim, segue como desfalque para o duelo contra o Atlético-PR, na quarta-feira, em Curitiba.

Outra baixa é o volante Ariel Cabral, que cumprirá suspensão na próxima rodada. Ele levou o terceiro cartão amarelo no fim de semana. Com os dois desfalques, o técnico Mano Menezes deve fazer alterações no meio-campo cruzeirense. Isso porque o treinador já precisou fazer improvisação no domingo por causa da ausência de Ezequiel.

Sem o seu lateral-direito titular, Mano escalou o volante Lucas Romero na posição defensiva. E colocou Henrique no meio-campo, ao lado de Ariel Cabral. Com a baixa certa de Cabral, o treinador precisará promover nova alteração no setor.

Ele tem ainda outra preocupação. O meio-campista Hudson deixou o jogo de domingo com dores e pode ser vetado para o duelo de quarta. Se a baixa for confirmada, Mano terá que mudar praticamente todo o meio-campo do Cruzeiro para enfrentar o Atlético-PR.