Ezequiel passa por cirurgia e não defende mais o Cruzeiro neste ano

O lateral-direito Ezequiel não defenderá mais o Cruzeiro neste ano. Na reta final do Brasileirão, o jogador foi submetido a uma cirurgia de hérnia inguinal nesta quinta-feira, no Hospital Mater Dei, em Belo Horizonte.

O procedimento, realizado pelos médicos Marcos Martins e João Wagner, foi bem-sucedido, de acordo com o clube mineiro. "O atleta passa bem e pode receber alta nesta sexta-feira", informou a direção do Cruzeiro.

Ezequiel vai começar os trabalhos de fisioterapia na próxima semana, na Toca da Raposa II. Ele não entrará em campo novamente nesta temporada, que ficou marcada em sua carreira por conta dos seguidos problemas físicos.

Sem Ezequiel para as últimas três rodadas do Brasileirão, o técnico Mano Menezes deve manter Galhardo entre os titulares. O jogador busca renovar seu contrato com o clube mineiro.