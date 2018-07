Ezequiel pede concentração máxima ao Cruzeiro para clássico contra Atlético-MG

Concentração é a palavra de ordem no Cruzeiro para o clássico contra o Atlético Mineiro, nesta quarta-feira, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. Quem revela é o lateral-direito Ezequiel, que será titular neste primeiro duelo contra o grande rival na temporada de 2017, válido pela primeira rodada do Grupo C da Copa da Primeira Liga.

Ezequiel pede concentração máxima ao time e afirma que jogos desta magnitude são decididos nos detalhes. "Clássico no começo do campeonato serve para medir forças. O time está bem confiante. Clássico muda bastante a história, uma vitória pode dar uma moral muito grande para gente. Esperamos fazer um excelente jogo e um grande espetáculo para a torcida do Cruzeiro", disse o lateral-direito.

"É um jogo que significa bastante. É um clássico. É muito importante estar concentrado, um jogo que é decidido nos detalhes. Quem estiver mais concentrado irá sair com a vitória", completou Ezequiel, que disputou 12 partidas em 2016 e marcou um gol.

Como está em início de temporada, o lateral-direito sabe que o Cruzeiro terá dificuldades por causa da falta de ritmo de jogo e entrosamento. Por isso, jogadas estão sendo treinadas constantemente. "Ritmo de jogo são dois ou três jogos. A partir daí começa a pegar um entrosamento ainda maior. Acredito que nessa próxima partida haverá melhora. Também vem a confiança para ajudar e ficar melhor ainda. A partida de estreia exigiu bastante da gente, principalmente no primeiro tempo, tenho certeza que quarta estaremos melhor para fazer um excelente jogo", finalizou.