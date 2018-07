FA cancela expulsão de Gabriel Paulista após confusão em clássico inglês

Ainda no primeiro tempo da partida, que seria vencida pelo Chelsea por 2 a 0, Gabriel Paulista foi expulso após um entrevero com Diego Costa. Os dois discutiram rispidamente e foram repreendidos pelo árbitro Mike Dean. Já em um segundo momento, o zagueiro do Arsenal cedeu às provocações do atacante, acertou-lhe um leve chute de costas e acabou expulso.

O caso gerou grande repercussão na Europa, principalmente pela conduta de Diego Costa, que causou a indignação de Gabriel ao acertar empurrões no rosto de outro zagueiro do Arsenal, Koscielny. A FA, então, desconsiderou a alegação de conduta violenta usada pelo árbitro para explicar a expulsão do zagueiro, decidiu acatar o apelo de seu clube e cancelar o cartão vermelho.

Com isso, também caiu a suspensão de três partidas aplicadas a Gabriel Paulista. O jogador deveria desfalcar o Arsenal nas três próximas rodadas do Inglês, já que o cartão vermelho foi mostrado de forma direta, sem o segundo amarelo antes, mas isso não vai mais acontecer.

Apesar disso, Gabriel Paulista ainda terá que responder a uma outra acusação por conduta imprópria, fruto de sua insistência em permanecer em campo após ter recebido o cartão vermelho. Ele tem até esta quinta-feira para se manifestar sobre o caso.