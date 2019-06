Fã da Chapecoense, árbitro equatoriano vai apitar Brasil x Argentina na terça

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) anunciou neste domingo de manhã que o equatoriano Roddy Zambrano será o árbitro da partida entre Brasil e Argentina na próxima terça-feira, no Mineirão, pela semifinal da Copa América. O empresário de 41 anos pertence ao quadro da Fifa desde 2012 e já apitou uma partida nesta competição, a vitória do Peru por 3 a 1 sobre a Bolívia, no Maracanã, pela fase de grupos.

Zambrano atua no ramo alimentício no Equador, ao ser dono de uma empresa que fornece serviços de alimentação aos clientes, e tem uma larga experiência em competições continentais como Copa Libertadores e Copa Sul-Americana. Entre os jogos recentes de clubes brasileiros, ele apitou no começo deste ano partidas internacionais de Atlético-MG, Grêmio e São Paulo.

Um outro time nacional marcou bastante a carreira de Zambrano. O equatoriano apitou pela Copa Sul-Americana de 2016 uma partida entre Chapecoense e Independiente, da Argentina, pelas oitavas de final da competição, na Arena Condá. Em entrevista à Radio Única, de Quito, o árbitro disse guardar até hoje com bastante carinho uma camisa entregue pela Chapecoense naquela noite. Meses depois a equipe brasileira sofreria um acidente de avião na Colômbia, quando ia jogar a final do torneio em Medellín.

"Nos jogos internacionais, é frequente que os mandantes e visitantes nos enviem presentes ao vestiário. Em certos casos são agendas, bandeiras ou livros. Naquela vez nos mandaram uma camiseta. Eu recebi a número 19 (de Arthur Maia). É um presente que guardarei com carinho, porque agora tem um significado muito grande na minha vida profissional", contou Zambrano.

O equatoriano apitou nas últimas Eliminatórias para a Copa de 2018 duas partidas da seleção brasileira, ambas contra o Chile. Em Santiago, a equipe da casa venceu por 2 a 0 pela primeira rodada da competição. Já em São Paulo, teve vitória do Brasil por 3 a 0 no Allianz Parque, pela última rodada.

A segunda partida semifinal, a ser disputada entre Chile e Peru, na Arena do Grêmio, terá a arbitragem de Wilmar Roldán. O colombiano de 39 anos apitou jogos nas duas últimas Copas do Mundo, além de ter trabalhado na Copa América duas partidas: Venezuela 0x0 Peru pela fase de grupos e Venezuela 0x2 pelas quartas de final.