Fã de Gamarra, novo zagueiro do Palmeiras prevê estreia para domingo

O Palmeiras apresentou nesta terça-feira o mais recente reforço. O zagueiro paraguaio Gustavo Gómez, trazido por empréstimo de um ano, ganhou a camisa 15 e em entrevista coletiva, disse ter como ídolo o compatriota Carlos Gamarra e prevê estar pronto para estrear no próximo domingo, quando a equipe recebe o Vasco, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro.

Gómez pertence ao Milan e contou que está em fase final de recuperação de lesão sofrida na pré-temporada pelo time italiano. "Estou fazendo transição. Levo mais alguns dias para poder treinar com os companheiros. No fim de semana devo estar à disposição do técnico", afirmou o defensor, que foi revelado pelo Libertad e passou também pelo Lanús, da Argentina.

O zagueiro garantiu que não terá problemas de ritmo de jogo no Palmeiras depois de ter jogado somente dez minutos pelo Milan durante a última temporada europeia. A pouca presença em campo, segundo ele, se explica pela alta concorrência. "Não tive oportunidade de jogar tanto, porque chegaram jogadores importantes, como Bonucci, reforços de muito nível. Mas pude jogar muito com a seleção, e isso me ajudou muito", disse.

O paraguaio de 25 anos atuou somente nos minutos finais da partida do Milan contra o Austria Viena, pela Liga Europa, e passou a maior parte dos jogos no banco de reserva. O defensor explicou não temer a alta concorrência no Palmeiras entre os zagueiros. Com a chegada dele e mais a contratação anterior do argentino Nico Freire para a mesma posição são sete opções para o setor.

Gómez disse ter como ídolo de infância Gamarra, zagueiro que passou por Inter, Corinthians e Palmeiras, e contou ter procurado o colega de seleção paraguaia Fabián Balbuena para ouvir dicas sobre São Paulo. O ex-coritiano, recém-contratado pelo West Ham, lhe ajudou com informações sobre deslocamentos. "Também tive conversas com outras equipes, como o Flamengo. Mas estou muito feliz e surpreso com a estrutura do Palmeiras", comentou.