Fã de Marcos, Jailson guarda par de luvas do ídolo há dez anos

O goleiro Jailson, do Palmeiras, tem com o ex-goleiro Marcos uma relação de admiração que se transformou em amizade. Se na terça-feira o atual titular do time recebeu os parabéns do veterano pela atuação contra o Santos, há dez anos a situação era outra, a ponto do então reserva do Guaratinguetá esperar terminar uma partida do Campeonato Paulista para poder falar com o ídolo.

Em fevereiro de 2008, em Ribeirão Preto, o Guaratinguetá bateu o Palmeiras por 3 a 0, pelo Estadual, e o goleiro reserva do time vencedor não teve como primeira atitude após o apito final vibrar com o resultado. Jailson foi atrás de Marcos. "Não é por estar vestindo a camisa do Palmeiras hoje, mas eu sempre me inspirei no Marcos. Tenho uma luva guardada até hoje, que ganhei em uma partida contra o Guaratinguetá em Ribeirão Preto. Eu me espelho nele", disse Jailson ao site oficial do Palmeiras em 2014, quando foi contratado.

Torcedor do clube desde a infância, Jailson estava em início de carreira quando Marcos brilhar pelo clube e conquistar títulos. A relação de admiração se mantém viva até hoje, com alguns pontos altos. O primeiro deles foi em 2014, quando o então reserva do Ceará se transferiu para o Palmeiras e teve a oportunidade de conversar com o ídolo.

A partir dali nasceu uma amizade entre ambos. Jailson ficou emocionado com o primeiro contato e pediu uma foto. Em 2015, o palmeirense sofreu uma lesão no tendão de Aquiles. Marcos prestou apoio ao amigo, ao telefonar para incentivar que continuasse na recuperação. Naquela época, Jailson não havia tido sequência como titular, algo que só veio a se concretizar em 2016.

Atualmente os dois conversam bastante pelo celular. Inclusive, Marcos mandou uma mensagem ao amigo para lhe cumprimentar pela defesa de pênalti contra o Santos. O recado deixou Jailson bastante emocionado.