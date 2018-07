FA demite técnico da seleção feminina por bullying em time anterior

O técnico da seleção inglesa feminina de futebol, Mark Sampson, foi demitido nesta quarta-feira por conta de "comportamento inapropriado e inaceitável", segundo a Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês). A demissão se deve ao seu comportamento diante das jogadoras do clube que comandava antes de chegar à seleção.

A decisão da FA se deve às conclusões de uma investigação cujo resultado apontou a conduta inadequada quando comandava o Bristol - ele deixou o clube em 2013 para assumir a seleção. E, sob o seu comando, o time nacional inglês obteve seu melhor resultado numa Copa do Mundo, com o terceiro lugar em 2015.

De acordo com o governo inglês, as conclusões a que chegou a investigação revelaram "questões muito sérias". Nem o governo e nem a FA deram detalhes sobre a conduta do treinador, que já era acusado de racismo em um caso específico por uma jogadora. Mas a imprensa britânica apontou atos de machismo e bullying quando conduzia o Bristol.

As denúncias contra o treinador datam, naturalmente, da época em que conduzia o Bristol. Mas inicialmente a FA minimizou o histórico de Sampson. Disse que uma avaliação antes da Copa de 2015 determinou que ele "não oferecia risco ao trabalho do grupo". E que o treinador foi aconselhado a entrar num programa para "enfatizar as fronteiras profissionais adequadas ao trabalho de treinador".

O resultado das investigações acabaram causando constrangimento à FA em razão das denúncias que se acumularam contra o técnico. A principal era de racismo, constrangimento e bullying contra a atacante inglesa Eni Aluko. Duas avaliações acabaram fazendo Sampson escapar de qualquer punição deste caso.

Martin Glenn, diretor executivo da FA, afirmou nesta quarta-feira que "nenhuma lei foi quebrada", sem entrar em detalhes. "Sabemos que durante sua passagem pelo Bristol, Mark extrapolou as fronteiras profissionais entre técnico e jogador", declarou o dirigente.

Sampson se tornou técnico do Bristol Academy em 2011 após comandar o time sub-18 do mesmo clube, que preferiu não comentar a demissão do treinador.