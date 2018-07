FA denuncia jogador do Chelsea que chutou gandula

LONDRES - A Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês) pediu explicações ao meia Eden Hazard por causa do ato de violência protagonizado pelo jogador do Chelsea na quarta-feira. Ele chutou um gandula que demorou para devolver a bola ao jogo, na parte final da partida contra o Swansea, pela semifinal da Copa da Liga Inglesa.

Hazard foi expulso de campo aos 33 minutos do segundo tempo, mas deve levar gancho maior do que a suspensão automática. Em nota, a FA afirmou que a punição é "claramente insuficiente". O jogador do Chelsea, de origem belga, pode ser suspenso por três partidas. Ele tem até terça-feira para responder à entidade responsável pelo futebol inglês.

Hazard acertou um chute no gandula, chamado Charlie Morgan, para acelerar a reposição de bola, nos minutos finais do jogo. O Chelsea empatava por 0 a 0 com o Swansea, resultado que eliminava o favorito - o rival havia vencido o jogo de ida por 2 a 0.

O gandula, de 17 anos, resistiu ao pedido de Hazard para devolver a bola para poder beneficiar o time da casa. Foi quando o jogador se irritou e agrediu o adolescente. Ao fim do jogo, Hazard e Morgan trocaram pedidos de desculpas diante da polícia. Os pais do adolescente afirmaram que não iriam prestar queixa contra o atleta.

O técnico do Chelsea, Rafa Benítez, não confirmou nenhuma punição do clube ao jogador. Mas disse que uma eventual sanção será mantida como "assunto interno".