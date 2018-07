FA denuncia zagueiro da segunda divisão inglesa por racismo

A Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês) denunciou nesta segunda-feira o zagueiro italiano Giuseppe Bellusci, do Leeds, por racismo. O jogador da equipe da segunda divisão é acusado de ter utilizado expressões racistas para ofender o atacante Cameron Jerome, do Norwich City.

Na denúncia, a FA alega que Bellusci usou "palavras insultantes", incluindo uma "referência à origem étnica e/ou cor e/ou raça". A ofensa racista teria acontecido durante partida disputada entre os dois times no dia 21 de outubro. O zagueiro tem até o dia 2 de janeiro para se manifestar oficialmente sobre a acusação.

Para a diretoria do Leeds, Bellusci já se justificou, negando qualquer ofensa racista ao rival. "O jogador deixou claro ao clube que não usou expressões racistas. O clube alega que não há testemunhas que comprovem as acusações do Sr. Jerome", informou o Leeds, em nota.