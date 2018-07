FA investiga árbitro de Chelsea x Manchester United

A arbitragem de Clattenburg desagradou o Chelsea, que acabou derrotado por 3 a 2, mesmo atuando em casa. Os jogadores e o técnico Roberto Di Matteo reclamaram demais da expulsão por simulação de Fernando Torres, que deixou a equipe com dois a menos - Ivanovic já havia recebido o vermelho. Além disso, o terceiro gol do Manchester United, que definiu o resultado, foi marcado por Chicharito Hernandez em posição irregular.

No entanto, os problemas com o árbitro parecem não ter ficado apenas na esfera esportiva. O Chelsea entrou com um protesto junto à FA acusando Clattenburg de "linguagem imprópria". De acordo com o clube londrino, ele teria ofendido dois jogadores ao longo da partida.

A imprensa inglesa apontou que o inquérito servirá para investigar uma possível ofensa racista de Clattenburg ao volante John Obi Mikel, o que não foi confirmado pela FA. "A FA não vai fazer mais comentários neste momento", limitou-se a explicar a entidade em comunicado divulgado nesta segunda em seu site oficial.