FA investiga West Ham por antissemitismo de torcida A Associação de Futebol da Inglaterra (FA) anunciou nesta segunda-feira que vai abrir um inquérito contra o West Ham para investigar possíveis ações antissemitas de sua torcida. De acordo com a entidade, torcedores do clube londrino teriam cantado músicas fazendo referências à origem judia do Tottenham, na partida entre as equipes disputada no último domingo, pelo Campeonato Inglês.