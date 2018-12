FA multa Klopp por exagero em comemoração em vitória do Liverpool

A Associação de Futebol da Inglaterra (FA) multou o técnico Jürgen Klopp nesta terça-feira, por sua comemoração exagerada na vitória do Liverpool sobre o Everton, no último domingo, pelo Campeonato Nacional. O treinador será obrigado a pagar 10 mil libras esterlinas (cerca de R$ 49 mil) pela atitude.

O confronto do fim de semana estava empatado por 0 a 0 até os 50 minutos do segundo tempo, quando o zagueiro Van Dijk tentou a finalização de fora da área. A bola subiu muito, bateu no travessão duas vezes e sobrou com Divock Origi, que tocou de cabeça para a rede.

Klopp não se conteve, invadiu o campo e pulou nos braços do goleiro brasileiro Alisson. Imediatamente após o jogo, o próprio técnico alemão admitiu que exagerou na comemoração, reconheceu o erro e pediu desculpas ao técnico do Everton, o português Marco Silva.

"Eu não poderia evitar a multa, obviamente. Eu não gostaria de ter feito isso e posso dizer que não vai se repetir. Não estava ciente de que era possível", declarou o treinador. Marco Silva minimizou o ato de Klopp e chegou a dizer que o alemão não merecia a multa: "É a emoção do jogo, estava comemorando, uma situação normal".