Fã pergunta ‘cadê o gordo?’ e Ronaldo sorri com a brincadeira durante entrevista

O apelido de gordo parece cada vez menos incomodar Ronaldo. Nesta quinta-feira, durante coletiva no CT Joaquim Grava, no Parque Ecológico do Tietê, ele até brincou com um fã que acompanhava a entrevista via vídeo no Twitter. "Estão perguntando aqui, ‘cadê o gordo?’", disse, sorrindo.

A internet tem sido uma grande aliada do Fenômeno nos últimos tempos. Ele utiliza a rede para ficar mais próximo dos admiradores e para evitar a monotonia na concentração. "É um grande passatempo, e um mundo de possibilidades, de informações", destacou.

Ronaldo ainda admitiu que usa a web como forma de defesa. "É bom para desmentir alguma informação errada, ou para criticar alguém que queira me sacanear".

O Fenômeno tem mais de 860 mil seguidores no Twitter. Apesar de negar o vício em internet, o atleta ressaltou que é bom estar sempre conversando diretamente com os fãs.