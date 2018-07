FA rebate Fifa após ter candidatura para Copa de 2018 criticada

Pouco depois de a Fifa isentar Rússia e Catar de corrupção no processo de votação que elegeu os dois países como respectivas sedes das Copas de 2018 e 2022, a Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês) rebateu nesta quinta-feira, por meio de nota oficial, críticas feitas pela entidade à candidatura inglesa ao Mundial de 2018.

Acusados de agir de forma antiética e imprópria em relatório divulgado nesta quinta pela Fifa, a FA mandou o seguinte recado ao organismo: "Não aceitamos qualquer crítica a respeito da integridade do processo ou a qualquer pessoa envolvida". Para completar, a entidade inglesa ressaltou que conduziu uma candidatura "transparente" e manteve "cooperação em torno de todo este processo com a crucial credibilidade".

A reação imediata dos ingleses aconteceu depois que o relatório divulgado pelo Comitê de Ética da Fifa ter dito que a FA foi excessivamente indulgente com Jack Warner, ex-vice-presidente da Fifa, para poder vencer a disputa para ser sede da Copa de 2018. De acordo com o documento, o comitê de candidatura inglês ajudou um conhecido de Warner a obter um emprego na Grã-Bretanha e gastou US$ 55 mil para patrocinar um evento de gala em Trinidad e Tobago, seu país natal, para tentar agradar o dirigente.

Na época, Warner era presidente da Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe (Concacaf) e fazia parte do Comitê Executivo da Fifa que elegeu a Rússia e o Catar como respectivas sedes dos dois próximos Mundiais, após votação ocorrida em dezembro de 2010. Em seguida, em 2011, o dirigente acabou suspenso pela Fifa depois de ter sido acusado de oferecer propinas a eleitores caribenhos durante a campanha que elegeu Mohamed Bin Hammam presidente da Confederação Asiática de Futebol. Na ocasião, o dirigente catariano foi suspenso pelo mesmo motivo.

Criticada pela FA, a Fifa disse no relatório publicado nesta quinta-feira que "a equipe da candidatura inglesa para 2018 deu uma ênfase especial ao convencimento do ex-membro do comitê executivo da Fifa (na posição de vice-presidente da Fifa) e então presidente da Concacaf, Jack Warner". O documento ainda destacou que "o senhor Warner procurou explorar a percepção de que tinha poder para controlar os ''blocos de votos'' dentro do Comitê Executivo da Fifa, cobrindo a equipe da candidatura inglesa para 2018 de pedidos inadequados".

Ainda segundo o polêmico relatório que isentou Catar e Rússia de corrupção em suas candidaturas, ao atender aos pedidos do senhor Warner "muitas vezes" a Inglaterra cometeu uma "aparente violação das regras de candidatura e do Código de Ética da Fifa". A FA, porém, negou de forma veemente ter cometido qualquer irregularidade em sua candidatura.