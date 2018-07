Fabão, ex-São Paulo, vai disputar o Paulistão pelo Comercial

No final da noite desta quinta-feira, o Comercial, de Ribeirão Preto, acertou a contratação do zagueiro Fabão, de 35 anos, campeão da Libertadores e do Mundial pelo São Paulo em 2005. O atleta já realizou exames médicos e foi apresentado para a torcida nesta sexta-feira, no CT Santa Iria.

Revelado pelo Bahia e com passagens por Flamengo, Goiás e no futebol espanhol, o defensor teve a sua chegada anunciada de forma oficial através do site oficial do seu novo time. Ele estava no Henan Jianye, da China, antes de assinar com os comercialinos.

Fabão é o grande nome anunciado até o momento pelo alvinegro. Antes dele, o reforço mais comemorado foi Carlos Magno, que chegou com a pompa depois de ter feito um bom Campeonato Brasileiro da Série B pelo Boa.

Após alguns anos em divisões inferiores do estado, o Comercial disputará a elite do Paulistão em 2012. A estreia será no sábado, dia 21, diante do Linense, no estádio Palma Travassos.