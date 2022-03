Fabián Bustos estreia em Araraquara com missão de reerguer o Santos

Pela primeira vez sob a direção do técnico Fabían Bustos, anunciado durante a semana, e precisando da vitória para seguir brigando pela classificação às quartas de final do Campeonato Paulista, o Santos vai até Araraquara para desafiar a Ferroviária, neste sábado, às 18h30, na Arena da Fonte Luminosa, pela décima rodada.

A situação do Santos é delicada. O clube paulista vem de três tropeços consecutivos, sendo o último um empate por 2 a 2 com o Novorizontino, lanterna da competição. Além de tentar retomar seu posto dentro da zona de classificação, a equipe necessita dos três pontos para se distanciar do descenso - hoje está ameaçada de rebaixamento.

O Santos é o terceiro colocado do Grupo D, com apenas dez pontos, assim como o Santo André, segundo colocado, que está à frente pelo saldo de gols: -1 a -3. O Red Bull Bragantino é o líder, com 16, enquanto a Ponte Preta aparece em último, com oito.

A Ferroviária também vem de derrota. Na última rodada, perdeu para o Ituano por 3 a 1, resultado que a deixou na terceira posição do Grupo B, com dez pontos. São Paulo e São Bernardo lideram, com 14. Em último, o Novorizontino soma apenas três, único que não venceu até o momento. O time de Araraquara busca também se recuperar do baque da eliminação na Copa do Brasil, frente ao Vasco.

A fase do Santos não é boa, nem a chegada de um novo treinador minimizou o momento ruim dentro do Paulistão. Fabián Bustos chegou já tendo que se virar no meio de desfalques importantes.O goleiro John teve uma reação inflamatória na cicatriz da cirurgia no joelho direito e terá que passar por um novo procedimento no local.

Além do goleiro, o treinador não contará com o meia Carlos Sánchez e o lateral-esquerdo Felipe Jonatan, ambos em trabalho de transição devido a suas respectivas lesões. Já o lateral-direito Madson está entregue ao Departamento Médico por causa de uma lesão no músculo adutor da perna esquerda.

A principal novidade é o lateral-direito Auro, que enfim poderá estrear com a camisa do Santos após se recuperar de um incômodo no púbis, O zagueiro Robson Reis e o atacante Léo Baptistão também foram libertadores pelo DM e estão à disposição, assim como o meia Vinícius Zanocelo, que cumpriu suspensão na última rodada.

"Temos que melhorar em cada espaço do jogo. Temos que pressionar melhor, pressionar alto quando dá. Temos que ser mais intensos para recuperar a bola, atacar o rival e gerar situações de gol. Não há só um item. São todos. Vamos trabalhar, que é o que gostamos", avisou Bustos.

Em novo reencontro com o Santos, o técnico Elano, ídolo da equipe praiana, terá reforços importantes para o embate. O treinador poderá contar com os atacantes Hygor e Bruno Mezenga. Ambos estão recuperados de lesão e treinaram normalmente, mas só o último deverá iniciar entre os titulares.

"Tenho uma ligação muito forte com o Santos, como ex-atleta. Minha história no clube nunca será apagada. Eu vou morrer e a história seguirá. Apesar disso, temos que nos empenhar, pois também precisamos da vitória", falou Elano.

Por outro lado, Guilherme Nunes deverá desfalcar o time. O atleta pertence ao Santos e por uma cláusula contratual não poderá atuar. A Ferroviária descartou pagar a multa de R$ 500 mil para utilizar o atleta no embate deste sábado.

"Mezenga e Hygor estão liberados. Guilherme tem uma multa e ela precisa ser paga para podermos escalá-lo. De qualquer forma, estamos nos preparando para o jogo, pois vamos enfrentar um grande adversário", completou o treinador.

FICHA TÉCNICA

FERROVIÁRIA X SANTOS

FERROVIÁRIA - Saulo; Bernardo, Didi, Bruno Leonardo e João Lucas; Uilliam Correia, Thomáz, Murilo Rangel e Gegê; Bruno Mezenga e Orejuela. Técnico: Elano.

SANTOS - João Paulo; Auro (Vinícius Balieiro), Kaiky, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Camacho, Sandry e Ricardo Goulart; Ângelo, Marcos Leonardo e Marcos Guilherme. Técnico: Fabián Bustos.

ÁRBITRO - Luiz Flávio de Oliveira.

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).